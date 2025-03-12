Фельдшерский здравпункт отремонтировали в деревне Беляниново

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Беляниново под Мытищами после ремонта. Там получают помощь свыше 2,3 тысячи человек, в том числе более 400 детей.

В обновленном ФАПе взрослые и дети будут получать консультации врача, а также проходить вакцинацию и первый этап диспансеризации. Там также будут наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями.

«Здесь был обновлен интерьер, установлена новая мебель, оборудована комфортная зона ожидания для пациентов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Записаться на прием жители могут через «Госуслуги» и по номеру 122.