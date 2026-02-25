Фельдшерский здравпункт открыли в деревне Мисирево

В деревне Мисирево в городском округе Клин открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Здание возвели по модульной технологии.

В учреждении медицинскую помощь смогут получать жители сразу четырех деревень – в общей сложности около 700 детей и взрослых.

«В новом ФАПе в Клину можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, с помощью телемедицины получить консультацию врача из поликлиники, оформить больничный и рецепт на льготный препарат", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В учреждении оборудовали кабинет фельдшера, смотровую, кабинет для проведения процедур и прививок.

Запись на прием к специалисту доступна по номеру 122, через региональный сайт государственных услуг в разделе «Здоровье», а также при помощи ботов в мессенджерах Telegram и MAX.

Ранее здравпункт открыли в Павловском Посаде.