Фельдшерский здравпункт откроют в поселке Дубки до конца года

В поселке Дубки в Одинцовском округе скоро завершится возведение фельдшерско-акушерского пункта. Работы проводят при помощи технологии 3D-печати по государственной программе Московской области за счет средств регионального бюджета.

Сейчас на площадке трудятся 30 рабочих, которые используют две единицы техники.

«Подрядчик ведет сборку мебели, устройство проездов и тротуаров, обустройство парковочного пространства. Внутри здания идет пусконаладка инженерных систем», — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Готовность первого в России 3D-печатного медицинского пункта, который возводит концерн «Крост», превышает 90%.

В здании площадью чуть более 100 квадратных метров будет все необходимое для комфорта пациентов: кабинеты фельдшеров, прививочная и процедурная зоны, а также помещения для персонала. Там установят современное медицинское оборудование. На прилегающей территории обустроят места для отдыха и парковку.

Медицинскую помощь в пункте смогут получать свыше тысячи человек.

Все работы завершат до конца года.