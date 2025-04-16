Фельдшерский здравпункт открыли в селе Спасс

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в селе Спасс. Там также будут оказывать помощь жителям деревень Рюховское, Чертаново, Кузьминское, Коняшино, Ивлево и хутора Дроздово.

Фельдшерский пункт оснастили всем необходимым оборудованием, информационными системами и мебелью. Там обустроили процедурную, прививочный кабинет и двухместную палата временного размещения. Пациентов будут принимать фельдшер и гинеколог.

«Для удобства посетителей сделали два тротуара к ФАПу. Один из них идет от школы, второй от детского игрового комплекса. Территория возле ФАПа благоустроена, есть просторная парковка», — добавили в областном Минстрое.

В ближайшее время в Егорьевске откроют еще три ФАПа. Работы проведут в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».