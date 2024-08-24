Фельдшерский пункт в Жукове под Солнечногорском откроют в октябре 2024 года

Фельдшерско-акушерский пункт построили в микрорайоне Березки поселка Жуково под Солнечногорском. Учреждение примет первых пациентов в октябре этого года.

Фельдшерско-акушерский пункт оснастили современным медицинским оборудованием: аппаратом электрокардиографии, дефибриллятором, экспресс анализаторами. Также здесь обустроили дневной стационар. Воспользоваться медицинскими услугами смогут как взрослые, так и дети. Примут пациентов фельдшер и медицинская сестра.

Главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова вместе со своими заместителями осмотрели новый пункт.

«Новое медучреждение возвели с использованием технологии быстровозводимых конструкций. Здесь квалифицированная помощь будет оказываться порядка 1500 жителям. Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.