Фельдшерский пункт в деревне Козловка открыли после ремонта

Фельдшерско-акушерский пункт начал работать в деревне Козловка в Зарайске после ремонта. Помощь в учреждении оказывают как взрослым, так и детям.

В пункте можно получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, а также сделать прививку и получить льготные лекарства.

«Крайне важно уделять внимание развитию первичного звена и сельской медицины. Это позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных территорий», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В обновленном фельдшерско акушерском пункте модернизировали интерьер, установили современную мебель, а также обустроили комфортные зоны ожидания.

Запись в учреждение доступна по номеру 122 и на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье».

Пункт находится по адресу: городской округ Зарайск, деревня Козловка, дом № 22, помещение № 2.