Фельдшерский пункт построят в поселке Дубки

Фото: Мособлархитектура

Мособлархитектура одобрила облик будущего фельдшерского здравпункта в поселке Дубки Одинцовского округа. В медучреждении разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 500 человек. По проекту общая площадь здания составит почти 90 квадратных метров», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По сего словам, к возведению фельдшерского пункта приступят уже в этом году. Согласно проекту, одноэтажное здание будет иметь квадратную форму жемчужно-белого цвета. Главный вход организуют с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят — там проведут озеленение и разместят зону парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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