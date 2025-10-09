Фельдшерский пункт построят в деревне Мисирево к концу года

В деревне Мисирево в городском округе Клин продолжают возводить фельдшерско-акушерский пункт. Работы завершили уже на 50%.

Строители приступили к отделочным работам во внутренних помещениях. Ранее они возвели здание, состоящее из модульных блоков, уложили кровлю, провели отопление до радиаторов и начали работу с электрикой.

Кроме того, специалисты установили три дор-алюминиевые двери и семь пластиковых окон. Позже на входе появятся четыре противопожарные двери.

Сейчас рабочие готовятся к заливке полусухой стяжки.

Пункт площадью 200 квадратных метров сможет в смену принимать 36 пациентов.

В здании оборудуют кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную, кабинет для прививок, стерилизационную комнату, двухместную палату, а также помещение для персонала.

В учреждении установят современное оборудование.

Фельдшерско-акушерский пункт, который планируют достроить в декабре, будет обслуживать более 800 жителей населенных пунктов Мисирево, Никитское, Елино и Фроловское, а также около трех тысяч дачников.