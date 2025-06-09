Фельдшерский пункт отремонтировали в селе Новоникольском

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Новоникольском под Талдомом заработал после ремонта. Там обновили коммуникации, провели внутреннюю отделку, а также установили новую мебель, навигацию и обустроили зону ожидания. Вход в ФАП оборудовали пандусом.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, в обновленном ФАПе будут получать помощь почти две тысяч человек, из которых 180 — дети.

«Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь», — сказал он.

Детей и взрослых будет принимать фельдшер. Он также будет оказывать первую помощь и наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями. В ФАПе пациенты также будут проходить диспансеризацию и вакцинацию. Кроме того, планируются выездные приемы терапевта, педиатра и узкопрофильных специалистов.

Записаться на прием можно по телефону 122, а также через интернет-портал «Здоровье».