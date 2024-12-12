Фельдшерский пункт отремонтировали в селе Коробчеево

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Коробчеево под Коломной после ремонта. В нем жители могут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку и получить телемедицинскую консультацию врача.

Фельдшерско-акушерский пункт в Коробчеево стал третьим в Коломне, открытым после ремонта в этом году. Другие два заработали в деревне Зарудня и поселке Индустрия, рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Развитие первичного звена и сельской медицины позволяет повысить качество и доступность получения медицинской помощи для жителей отдаленных территорий», — отметил он.

В обновленном ФАПе жители могут пройти диспансеризацию, вакцинацию, а также наблюдать у фельдшера при хронических заболеваниях. Помощь в учреждении будут получать почти 950 человек, среди которых 170 детей.

Записаться на прием можно по номеру 122 и через «Госуслуги».