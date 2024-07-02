Фельдшерский пункт открылся в деревне Селиваниха после ремонта

Фельдшерско-акушерский пункт открыли после ремонта в деревне Селиваниха под Егорьевском. В медучреждение за помощью могут обращаться не только жители населенного пункта, но и близлежащих деревень. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Прием в ФАПе ведет фельдшер. Также запланированы выезды узкопрофильных специалистов и врача общей практики», — уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в фельдшерском пункте также можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Пациентам доступны телемедицинские консультации и выдача льготных лекарственных препаратов. Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по номеру 122 или через портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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