Фельдшерский пункт открыли после ремонта в деревне Новой

Торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта состоялось в деревне Новой под Солнечногорском. В учреждении сделали ремонт и оснастили новейшим оборудованием. Медицинские услуги здесь получают почти 1300 жителей.

Работы вели с мая 2024 года. За это время специалисты заменили трубы и сантехнику, плитку на полу и стенах, межкомнатные и входные двери, оконные блоки, а также элементы системы электроснабжения и освещение.

Таких масштабных обновлений медучреждение не видело более 30 лет. Кроме того, фельдшерско-акушерский пункт оснастили новым оборудованием и мебелью, а санузлы сделали комфортными для маломобильных граждан по программе «Доступная среда».

На открытии присутствовали исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова и главный врач фельдшерско-акушерского пункта деревни Новая Ирина Новикова.

«В округе повышаются стандарты предоставления медицинских услуг благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и регионального правительства. После проведения ремонта в фельдшерско-акушерском пункте к услугам жителей деревни Новая представлены современные кабинет фельдшера, процедурный кабинет, большой санузел, зона ожидания. Закуплено и поставлено все необходимое новое оборудование и мебель», — рассказала Майя Морева.

Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали по программе «Здравоохранение Подмосковья».

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