Фельдшерский пункт откроют в поселке Гидроузел по просьбам жителей

Встречу в формате выездной администрации провел глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев в поселке Гидроузел. Жители задали интересующие их вопросы.

В мероприятии также поучаствовали специалисты профильных отделов администрации муниципалитета, представители коммунальных, дорожных и социальных служб.

Большинство обращений жителей касались вопросов из сфер жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также здравоохранения.

К примеру, одна из жительниц спросила о завершении ремонта фельдшерско-акушерского пункта. Ей ответили, что сейчас в нем идут строительные работы, фельдшер проходит стажировку. О сроке открытия сообщат дополнительно.

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