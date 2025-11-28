Фельдшерский пункт откроют в деревне Мисирево Клинского округа в 2026 году

В деревне Мисирево Клинского округа выходит на финальный этап строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Здание возводят по модульной технологии в рамках государственной программы Московской области. Новый ФАП будет одноэтажным, площадью около 200 квадратных метров и рассчитан на 36 посещений за смену.

Внутри разместят кабинеты врачей, смотровую и процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную, палату для пациентов и помещения для медперсонала. Помимо этого, пункт оборудуют современной техникой.

Все ФАПы, которые строит концерн КРОСТ, выполнены в едином архитектурном стиле: фасады отделаны рельефными панелями молочно-кофейного цвета с характерным медицинским крестом. Сейчас на территории ведутся работы по благоустройству, подключению инженерных систем и установке наружного освещения. Готовность объекта достигла примерно 90%. Завершить строительство планируется до конца 2025 года, а открыть ФАП — в 2026 году.