Фельдшерский пункт откроют в деревне Колычево

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенков, фельдшерский пункт построят вблизи автобусной остановки Колычево-1 и улицы Садовая. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую и процедурную.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 1190 человек. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 квадратных метров. Его реализация запланирована на текущий год», — рассказал он.

Здание будет иметь форму квадрата, его оформят в жемчужно-белом цвете с акцентными серо-бежевыми панелями. Здание построят из железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью. На территории проведут озеленение и обустроят парковку.

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