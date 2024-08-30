Фельдшерский пункт капитально отремонтировали в богородской деревне Тимково

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Тимково в Богородском округе после капитального ремонта. Там уже начали принимать пациентов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в ФАПе провели отделочные работы, обновили коммуникации, кровлю и входные двери. По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, помощь там получают свыше 450 тысяч жителей. На этой неделе еще два обновленных пункта заработали в Дмитрове

«Мы уделяем внимание первичному звену и развитию сельской медицины, так как профилактика и диагностика заболеваний начинаются именно с них», — сказал он.

В фельдшерском пункте жители могут пройти первый этап диспансеризации, вакцинироваться, получить льготные лекарства и телемедицинскую консультацию.

Записаться на прием пациенты могут по телефону 122 или через «Госуслуги».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».