Фельдшерские пункты полностью укомплектованы в Коломне

Помимо повседневной помощи фельдшеров, в сельских ФАПах организованы выездные приемы узких специалистов: кардиологов, неврологов, эндокринологов и офтальмологов. Для этого в каждом пункте оборудованы специальные кабинеты, что позволяет маломобильным пациентам получать комплексную медицинскую консультацию, не выезжая в город.

«Кадровая политика стоит на одном из первых мест. Нам не стыдно сказать, что все ФАПы у нас укомплектованы на 100 процентов», — заявил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров. Примером успешной работы служит Пирочинский ФАП, где недавно приступила к обязанностям выпускница местного медицинского колледжа Дарья Дунаева. Она обслуживает около полутора тысяч пациентов из трех деревень и пользуется большим уважением у жителей. «Она очень хорошо относится, знающая, а как она делает уколы — это просто песня!» — поделился впечатлениями местный житель Юрий Толстошеев.