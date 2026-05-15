Фельдшерские пункты отремонтировали в селах Зарайского округа

В Зарайском округе за последние пять лет провели капитальный ремонт всех фельдшерско-акушерских пунктов. В зданиях заменили системы отопления, электропроводку и сантехнику, установили новую пожарную сигнализацию, обновили полы, стены, двери и окна, а также закупили новую мебель и оборудование.

Ремонт прошел в Козловке, Алферьево, Карино, Новоселках, Зименках, Печерниках и других селах. Теперь тысячи жителей отдаленных деревень получают медицинскую помощь в современных, комфортных условиях.

«При поддержке партии в Зарайске реализована одна из важнейших задач народной программы — обеспечение доступной и качественной медицины на селе. Благодаря работе „Единой России“ и исполнению наказов наших граждан сельская медицина в Зарайске вышла на совершенно новый, современный уровень», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко.

Параллельно, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», активно преображаются и общественные пространства. В этом году приступили к работам по благоустройству территории, которую жители выбрали сами. Абсолютным лидером онлайн-голосования, набрав более 2,1 тысячи голосов, стал сквер у мемориала Великой Отечественной войны в селе Макеево. Площадь обновления составит почти 1,5 гектара: здесь появится дорожно-тропиночная сеть с новым покрытием, современное освещение и системы видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион», а также зоны отдыха с лавочками и урнами.

«Я очень рад, что наш сквер наконец-то победил. Давно просили власти обратить внимание на это место — здесь и памятник героям, и место, где мы гуляем с детьми. Ждали этого несколько лет. Наконец-то в Макеево будет настоящий парк», — поделился житель села Макеево Иван Васильевич.

«Единая Россия» продолжает работу по развитию сельских территорий, опираясь на прямые запросы и нужды местных жителей.