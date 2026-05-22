Фельдшерские пункты отремонтировали в селах Зарайского округа

В Зарайском округе за последние пять лет провели капитальный ремонт всех фельдшерско-акушерских пунктов благодаря программе партии «Единая Россия». В Козловке, Алферьево, Карино, Новоселках, Зименках, Печерниках и других селах заменили системы отопления, электропроводку, сантехнику, установили пожарную сигнализацию, обновили полы, стены, окна и двери, закупили новую мебель и оборудование.

Кардинально обновлена и диагностическая база. Вместо устаревших аппаратов в Зарайскую больницу поступили компьютерный и магнитно-резонансный томографы, цифровой рентген, новый маммограф и флюорограф. Только за последний год в округе трудоустроились 15 врачей и 21 сотрудник среднего звена.

«Выполнение наказов жителей — главный ориентир нашей работы. Мы видим реальный результат: все ФАПы округа приведены в порядок, в больницу поступило новое оборудование, а главное — в Зарайск едут врачи», — прокомментировал секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Петрущенко.

«Раньше в нашем ФАПе в Козловке было холодно, оборудование старое. А сейчас — светлые кабинеты, новая мебель, есть все необходимое», — поделилась жительница деревни Козловка Мария Петровна Зайцева.

19 мая в Московской области прошел круглый стол, где представители «Единой России» и правительства региона отчитались об итогах реализации народной программы в сфере здравоохранения и семейной политики. За пять лет выполнено более 96% наказов — всего их было свыше тысячи. Построено около 60 объектов здравоохранения, в систему привлечено около 57 тысяч медицинских специалистов.

«Единая Россия» формирует новую народную программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре. Уже собрано более 33 тысяч наказов жителей. Внести свои предложения можно на сайте, в общественной приемной партии на улице Ленинская, 46 или по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.