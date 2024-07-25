Фельдшер Варвара Тараторина пополнила штат амбулатории в деревне Косяково

Фолодой фельдшер Варвара Тараторина работает в Косяковской сельской врачебной амбулатории. Девушка закончила медколледж и вернулась строить карьеру в родной Воскресенск.

Варвара Тараторина — молодой специалист Косяковской амбулатории. Она устроилась на работу после получения диплома Московского областного медицинского колледжа.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», — поделилась Варвара.

Амбулатория обслуживает свыше 1600 человек из соседних деревень, сел и садоводческих некоммерческих товариществ. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят диспансеризацию и медосмотры. Также в медучреждении делают инъекции и ставят прививки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».