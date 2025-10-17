Фельдшер из Раменского стал лауреатом всероссийского кинофестиваля

Сотрудник Раменской подстанции скорой медицинской помощи Валентин Ковалев стал звездой российского кинематографа. Фильм «Земля викингов», в котором фельдшер исполнил одну из главных ролей, получил несколько Гран-при фестиваля короткометражного кино «КиноМеч» в Санкт-Петербурге.

Валентин Ковалев работает в бригаде реанимации и уже почти 30 лет спасает жизни людей. А в свободное время — снимается в кино и пишет сценарии. В кинематограф фельдшер попал из-за своей колоритной внешности.

«Приятель мне позвонил, говорит, очень понравилось твое лицо режиссеру, фактура и так далее. У меня тогда была борода намного длиннее, и, в зависимости от проекта, сейчас она у меня то длиннее, то короче», — рассказал Валентин.

С тем проектом не сложилось, но запал не иссяк. Ковалев получает профильное образование, ходит на курсы. Уже снимался в видеоклипе популярного камеди-репера, был каскадером в сериале Валерии Гай Германики «Княгиня Ольга», играл роль в фильме Макса Шишкина «Последний ронин». Параллельно работал над фильмом «Земля викингов»

Живописные кадры скандинавских просторов по большей части были сняты в Раменском округе. Валентину досталась роль главного антагониста — Ярла Ульвальда, который охотится за ведуньями. И такой образ пришелся ему по душе.