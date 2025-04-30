Фельдшер из Одинцова отметила почти полвека работы на станции скорой медпомощи

Фельдшер Галина Михайловна уже 44 года работает на Одинцовской станции скорой медицинской помощи. Сейчас она трудится на другой должности — диспетчера по приему и передаче вызовов выездным бригадам.

Галина Михайловна пришла на работу первого апреля 1981 года после окончания медицинского училища в городе Руза. С детства мечтала быть медиком. Ее папа работал водителем на скорой помощи и часто брал ее с собой. Вспоминает, что медики из его бригады всегда говорили — «ты точно будешь работать у нас». Так и получилось.

За эти годы у Галины Михайловны было много необычных случаев. Принимали роды, спасали людей, а однажды врачей даже взяли в заложники. Это были лихие 90-е.

«Поехали на вызов. Мужчина с пистолетом бригаду врачей взял в заложники и не выпускал. Требовал, чтобы приехало руководство. Слава Богу, все обошлось», — рассказывает Галина Михайлова.

Ее дочь Евгения тоже выросла на Одинцовской станции скорой медицинской помощи. Но она не пошла по стопам мамы — стала аудитором.