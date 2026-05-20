Фельдшер из Богородского округа победила во всероссийском конкурсе

Сотрудник Ногинской больницы Марина Вороцкова стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2026 году в номинации «Лучший фельдшер». Она работает в системе здравоохранения Богородского округа с 2016 года в должности заведующего Колонтаевским фельдшерско-акушерским пунктом.

За время работы в системе здравоохранения Марина Вороцкова зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, добросовестно выполняющим свои профессиональные обязанности по лечебно-профилактической, санитарно-просветительской и хозяйственной работе. Большое внимание специалист уделяет обслуживанию детей дошкольного возраста: патронажу, исполнению календаря прививок, профилактическим осмотрам, санитарно-просветительской работе с родителями. Осуществляет лечебно-профилактическое обслуживание беременных женщин с целью обучения родителей правильным методам ухода, вскармливания, закаливания и воспитания детей.

ФАП, который руководит специалист, обслуживает 457 человек, в том числе 74 ребенка. Марина Вороцкова постоянно повышает свои профессиональные знания, имеет сертификат специалиста по специальности «лечебное дело». Вся ее работа направлена на улучшение здоровья обслуживаемого населения, снижение заболеваемости и смертности. За добросовестный труд в системе здравоохранения Богородского городского округа неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями.