Фельдшер Екатерина Кириллова начала прием в детской поликлинике в Егорьевске

В кабинете неотложной помощи детской поликлиники Егорьевской больницы начала работать фельдшер Екатерина Кириллова. Молодой специалист приступила к работе после окончания медицинского колледжа.

В медицинском учреждении помогают молодому специалисту чувствовать себя комфортно в профессии.

«Мы гарантируем поддержку, наставничество опытных коллег и готовы персонально обсуждать условия работы и оплаты труда», — отметил главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Андреевич Каприн.

В кабинет можно обратиться без предварительной записи, если состояние ребенка требует медицинской помощи, но не угрожает его жизни.

«Если у ребенка жар, высокая температура, головная боль или другие острые состояния, требующие внимания врача, не обязательно ждать свободного талона к участковому педиатру. Не все знают, что в случаях, не представляющих угрозы для жизни, пациенты могут обращаться в кабинет неотложной помощи. Здесь принимают при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических недугов. Предварительная запись не требуется», — поясняет заведующая детской поликлиникой Егорьевской больницы Любовь Сократова.

Кабинет № 17 расположен по адресу: Егорьевск, улица Карла Маркса, дом № 98. Он работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:20, по субботам — с 08:00 до 16:00.