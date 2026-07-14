Фейк: чиновник построил 10-метровый забор на Рублевке

Акустический экран у дома на Рублевке выдали за 10-метровый забор

В Сети появилось видео с ограждением высотой более 10 метров, которое, по словам авторов, является забором перед домом одного из чиновников в поселке Рублево. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

Чиновник на Рублевке якобы возвел вокруг своего участка забор высотой с трехэтажный дом — около 10 метров.

Правда

На самом деле, на видео запечатлен не забор, а акустический экран. Такие конструкции монтируют вдоль оживленных трасс, чтобы снизить уровень шума до безопасных для человека значений. Устанавливают их не у частных участков, а рядом с жилой застройкой.

В данном случае экран находится возле поселка Рублево, а не у резиденции чиновника. Важный нюанс: снизу есть расстояние, куда свободно пролезет взрослый человек, так что это точно не защитное ограждение.

Спутниковые снимки не зафиксировали именно этот забор. Похожее сооружение есть у коттеджного поселка «Раздоры-2». Видео опубликовал рядовой пользователь соцсети Instagram* без претензий к властям. Таким образом, информация о заборе чиновника не соответствует действительности.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

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