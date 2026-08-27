Фейк: беспилотники дистанционно минируют территорию в Подмосковье

В Сети появилась информация о том, что в Подмосковье зафиксировали дистанционное минирование с помощью беспилотников. В публикациях утверждалось, что дроны сбрасывают взрывные устройства на территории региона, а в качестве иллюстрации приводились фотографии обнаруженных предметов, замаскированных под древесные пни. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

В Подмосковье беспилотники якобы минируют территорию, сбрасывая взрывные устройства.

Правда

Администрация Егорьевска опубликовала предупреждение, которое касалось не конкретного муниципалитета, а общефедеральной ситуации. В нем прямо указывалось, что аналогичных происшествий на территории Московской области зафиксировано не было, а само уведомление носило сугубо информационно-предупредительный характер.

Фотографии с минами, замаскированными под пни, не имеют подтвержденной привязки к Егорьевску или Подмосковью. Те же самые снимки 25 августа распространялись в другом контексте — их выдавали за кадры из тыловых районов Запорожской области.

Первоисточником фото называют бойцов 42-й гвардейской дивизии. Аналогичный случай ранее уже опровергало Министерство территориальной безопасности Пермского края.

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