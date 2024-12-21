Фехтовальщицы из Подмосковья завоевали две медали на Кубке России

Подмосковные спортсменки завоевали две бронзовые медали в четвертый день Кубка России по фехтованию в личных и командных первенствах. Соревнования по фехтованию проходят в Смоленске с 18 по 26 декабря 2024 года. Турнир является одним из важнейших событий для российских фехтовальщиков и традиционно собирает сильнейших участников.

В личном первенстве среди женщин в рапире Лейла Пириева стала третьей. Первое и второе места заняли фехтовальщицы из Татарстана и Курской области соответственно.

В командном первенстве среди рапиристок сборная Московской области в составе Анны Соловьевой, Айлы Мамедовой, Лейлы Пириевой и Ирины Зориной также завоевала бронзу. Первое и второе места заняли команды Москвы и Курской области.

В состав сборной Подмосковья для участия в Кубке России вошли 56 спортсменов. Они выступают во всех трех видах оружия: сабле, шпаге и рапире.