Фехтовальщицы из Химок стали призерами турнира в Минске

Спортсменки из Химок Кристина Ясинская и Лейла Пириева вошли в число победителей Кубка сильнейших спортсменов по фехтованию, который прошел в Минске. Турнир собрал более 200 ведущих представителей России и Белоруссии и стал одним из ключевых этапов отбора в национальную сборную.

За награды открытого чемпионата Союзного государства боролись сильнейшие фехтовальщики двух стран. Для многих участников соревнования имели особое значение, поскольку их результаты учитывались при формировании состава сборной России для выступления на чемпионатах Европы и мира.

Кристина Ясинская успешно выступила сразу в двух дисциплинах. В составе команды «Россия-1» она стала победительницей командного турнира среди шпажисток. Кроме того, спортсменка поднялась на пьедестал в личном первенстве, где завоевала бронзовую награду.

Еще одну золотую медаль в копилку химкинской школы фехтования принесла Лейла Пириева. Она стала победительницей командных соревнований по рапире и помогла своей команде подняться на высшую ступень пьедестала.

«Результаты химкинских фехтовальщиц на престижном турнире в Минске — не случайность, а закономерный итог системной работы. В рамках Народной программы „Единой России“ в округе развивается спортивная инфраструктура, реализовываются меры поддержки для тренеров и юных талантов. Успехи наших спортсменов — яркое подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Выступление представительниц Химок стало частью общего успеха сборной Московской области. По итогам турнира спортсмены региона завоевали три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Эти результаты подтвердили высокий уровень подготовки подмосковных фехтовальщиков и укрепили позиции области среди лидеров отечественного фехтования.