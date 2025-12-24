Фехтовальщицы из Химок стали призерами Кубка России

Спортсменки из Химок Алина Ключникова и Яна Егорян заняли первое и второе места в личном первенстве на Кубке России по фехтованию. Турнир проходит в дисциплинах «сабля», «шпага» и «рапира» и продлится до 26 декабря.

В личном первенстве Алина Ключникова и Яна Егорян прошли в финал, где встретились в очном поединке 21 декабря.

После быстрого старта Егорян (2:0) инициативу перехватила Ключникова, создав значительное преимущество — 10:4. Несмотря на попытку соперницы сократить отрыв до 12:14, Алина завершила бой победным ударом — 15:12, став двукратной обладательницей Кубка России.

«Вчера сдавала экзамены по теории и методике. Был вопрос про функцию соревнований. Оттуда я поняла очень важную вещь, что соревнования — это праздник. Ты приходишь, видишь лица, которые давным-давно не видел. Хочешь с ними пообщаться, насладиться этим днем. Во время поединка, наверное, надо просто отключить голову. Я много историй слышала, что люди проигрывают из-за того, что начинают много думать, больше загоняться. Я просто расслабилась», — рассказала саблистка Алина Ключникова.

Эта победа стала второй крупной в карьере спортсменки — в прошлом году она также выиграла турнир, обыграв в финале олимпийскую чемпионку Ольгу Никитину.

Участницами соревнований стали 75 лучших спортсменок страны. Московскую область представляют 58 фехтовальщиков.