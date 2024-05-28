Фехтовальщицы из Химок победили на областном турнире

Турнир по фехтованию «Первая шпага» прошел физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Спортсменки округа выиграли золото в командной программе и бронзу — в индивидуальной.

Соревнования объединили свыше 200 спортсменов из 17 регионов России. Командные состязания среди девочек выиграли ученицы химкинской фехтовальной школы олимпийского резерва — Амалия Гиносян, Таисия Соверченко и Василиса Щуплова. Таисия также заслужила бронзу в индивидуальном поединке.

«В Химках регулярно проводят турниры самого высокого уровня. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева у нас создана вся необходимая спортивная инфраструктура для чемпионатов всероссийского и даже международного уровня», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Приветственную речь на открытии соревнований произнес первый вице-президент подмосковной Федерации фехтования Владимир Белов. Бронзовый призер Чемпионата мира, трехкратная чемпионка России Кристина Ясинская присутствовала на церемонии награждения победителей. Всего за победу на турнире боролись свыше 200 шпажистов в возрастной категории до 12 лет. Они приехали из 17 регионов России, в том числе из Смоленска, Перми, Ростова-на-Дону и Пскова.

«Наши фехтовальщики благодаря своему упорству и трудолюбию добиваются высоких результатов на российских и международных турнирах и являются примером для подрастающего поколения, вдохновляя молодежь на занятия спортом. В Химках — широкий выбор кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что в «Новаторе» также собрали судейский семинар по фехтованию. В нем приняли участие тренеры из разных уголков страны. Тренер первой квалификационной категории по фехтованию на шпагах Максим Кувшинов стал главным спикером встречи. Он рассказал об актуальных правилах судейства.

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