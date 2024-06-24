Фехтовальщица Яна Егорян из Химок заняла 3-е место на Играх БРИКС

Спортсменка выступала в составе сборной страны, ей противостояли серьезные соперницы. Например, за победу пришлось бороться с Зайнаб Дайибековой и Катериной Паредес из Венесуэлы. В полуфинальной игре Яна Егорян встретилась с Ольгой Никитиной, проиграв со счетом 12:15.

«Здесь было приятно еще раз увидеть других людей, поговорить хоть на ломаном английском. Посмотрели на судейство, тоже интересно. Мы уже знаем примерно, кто и как судит из наших, а здесь у нас международные судьи, у них есть свое видение фехтования, к которому нужно подстраиваться», — рассказала спортсменка.

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