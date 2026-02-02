Фехтовальщица Яна Егорян из Химок выиграла бронзовую медаль на этапе Кубке мира

Яна Егорян представила Центр олимпийских видов спорта Химок. Фехтовальщица выступила на Кубке мира и вернулась с бронзовой медалью.

Эта награда стала продолжением ее яркой серии. Яна Егорян в прошлом году выиграла чемпионат мира. Благодаря стабильным результатам фехтовальщица поднялась в мировом рейтинге и вышла сразу в основную сетку с прямых поединков.

Дорога к полуфиналу была полна испытаний. Егорян уверенно победила Марью Вецкевич из Польши, затем Айякоз Джумамуратову из Узбекистана. Далее саблистка одолела Чжон Хайен из Южной Кореи. Перед полуфиналом она обыграла олимпийскую чемпионку Манон Апити из Франции.

Яна выступила против двукратной чемпионки мира Мисаки Эмура из Японии. Бой прошел в упорной борьбе, но спортсменка из Химок уступила и завершила турнир с бронзой.

Достижение Яны Егорян снова подтвердило силу российского фехтования на мировой арене.