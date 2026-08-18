Фехтовальщица из Подмосковья Яна Егорян завоевала серебро на Спартакиаде в Уфе

На II летней Спартакиаде народов России по фехтованию, которая проходит с 9 по 19 августа в Уфе, представительница Московской области Яна Егорян завоевала серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковная спортсменка Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) стала серебряным призером в личном первенстве на саблях среди женщин. Золотую медаль завоевала саблистка из Москвы. Бронзовые награды разделили спортсменки из Новосибирской области и Москвы.

Ранее мужская и женская команды по фехтованию на шпагах завоевали две бронзовые награды на Спартакиаде. В личных соревнованиях спортсменки из Московской области завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль турнира.

Соревнования по фехтованию проходят в Уфе в рамках II Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).