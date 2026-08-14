Фехтовальщица из Одинцова стала призером Спартакиады народов России

Воспитанница Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Арина Вольская стала бронзовым призером Спартакиады народов России по фехтованию. Награду в личном турнире спортсменка завоевала 11 августа в Уфе.

Спартакиада народов России объединила сильнейших спортсменов страны. В соревнованиях приняли участие более 300 фехтовальщиков из 45 регионов России. За медали боролись опытные мастера спорта и молодые перспективные спортсмены.

Для Арины Вольской бронзовая награда стала очередным успехом на всероссийском уровне. Фехтованием она занимается с семи лет, а в 16 лет выполнила норматив мастера спорта. Спортсменка неоднократно становилась победительницей и призером российских соревнований, а также завоевывала серебро чемпионата России в командном турнире.

Сейчас Арина входит в топ-19 взрослого рейтинга России.