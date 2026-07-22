Подмосковная фехтовальщица Яна Егорян выступит на чемпионате мира в Гонконге

С 22 по 30 июля в Гонконге пройдет чемпионат мира по фехтованию. В числе участников — представительница Московской области Яна Егорян. Она будет соревноваться в личном и командном первенствах в составе женской сборной России по сабле.

Партнершами Яны Егорян по команде станут Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина (личный турнир), а также Анастасия Шорохова (командный турнир).

Российская сборная впервые с 2019 года выступит на мировом первенстве под национальным флагом и в национальной форме. В соревнованиях примут участие более тысячи сильнейших фехтовальщиков из более чем 100 стран. Они разыграют 12 комплектов наград в индивидуальных и командных турнирах по рапире, шпаге и сабле.

Женские соревнования саблисток в личном первенстве пройдут 23 и 26 июля, а командное первенство состоится 29 июля.

Для Яны Егорян чемпионат мира в Гонконге станет четвертым крупным международным стартом сезона. В апреле 2026 года на этапе Кубка мира в Афинах она завоевала серебряную медаль. В мае на этапе Кубка мира в Лиме (Перу) подмосковная саблистка стала бронзовым призером. В июне на чемпионате Европы в Антони (Франция) она завоевала серебро в личном первенстве, а также золото в командном турнире в составе сборной России. На чемпионате мира 2025 года в Тбилиси Яна Егорян стала победителем в личном первенстве.

Турнир в Гонконге входит в квалификационный цикл Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.