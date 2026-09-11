Фехтовальщица из Химок заняла 2-е место на всероссийском турнире

В Центре фехтования Ильгара Мамедова в Химках прошли всероссийские соревнования среди юниорок. Воспитанница Училища олимпийского резерва № 3 и Центра фехтования Стефания Часовникова завоевала серебряную медаль.

Победительницей соревнований стала Маргарита Дзобаева из Люберец. Третье место разделили две спортсменки из Санкт-Петербурга.

Награды призерам вручили двукратная чемпионка мира, заслуженный тренер России Елена Жемаева и мастер спорта международного класса, старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах по резерву Анна Позднякова.

«За каждой медалью стоят годы тренировок, характер и огромная работа спортсмена и наставников. Мы по праву можем гордиться тем, какая сильная спортивная школа сложилась в нашем округе. А в масштабах страны у нас — целая плеяда выдающихся атлетов», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Воспитанники Училища олимпийского резерва № 3 и Центра фехтования Ильгара Мамедова регулярно становятся призерами соревнований российского уровня, укрепляя позиции Химок как одного из центров развития фехтования.