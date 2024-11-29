Фехтовальщица из Химок победила на всероссийских соревнованиях

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян представила родной округ на пятом этапе национальной серии Гран-при всероссийских соревнований. Саблистка из Химок доказала свой чемпионский титул и завоевала золото турнира.

Более 45 саблисток приняли участие в пятом этапе национальной серии Гран-при в Пензе. Яна Егорян сразилась в финале со спортсменкой из Санкт-Петербурга Алиной Ключниковой. Встреча завершилась со счетом 15:7.

Напомним, что недавно в Химках провели всероссийские соревнования по фехтованию на призы Олимпийской чемпионки. Детский турнир стал одним из самых масштабных в России. Около 400 ребят в возрасте до 15 лет сражались за звание лучшего в течение трех дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».