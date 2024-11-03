Фехтовальщица из Химок стала бронзовым призером всероссийских соревнований

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лейла Пириева из Химок стала бронзовым призером всероссийского турнира по фехтованию на рапирах среди женщин. В состязаниях приняли участие 70 спортсменок.

На всероссийском турнире по фехтованию среди других участниц выступили три олимпийские чемпионки, пять чемпионок России, победительницы чемпионатов и первенств мира и Европы, а также международных турниров.

Фехтовальщица Лейла Пириева из Химок представила Подмосковье среди спортсменок из восьми регионов России. В борье за третье место она обыграла соперницу и стала бронзовым призером соревнований.

«Поздравляю нашу спортсменку с достойным результатом! Лейла на своем личном примере показала, что возможно все. Желаю ей дальнейших успехов и побед», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что в Химках ранее прошел Кубок Московской области по фехтованию. Химкинские спортсмены выиграли медали разного достоинства: золото, серебро и бронзу. За победу боролись свыше 50 участников из пяти городов Подмосковья.

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