Фехтовальщица из Химок победила на всероссийском турнире

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок стала победительницей первой в истории российского фехтования серии Гран-при. С важным достижением ее поздравил президент Федерации фехтования России.
Лучших в этой серии определили по итогам выступления на чемпионате и Кубке России, а также на всероссийских соревнованиях по видам оружия. Яна Егорян стала лучшей среди женщин в категории «сабля».
Спортсменке из Химок вручили памятные медали, фигурки фехтовальщиков ручной работы, а также приз — 500 тысяч рублей. Половину средств Яна потратит на развитие детского сабельного фехтования.
Ранее в Химках состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы Яны Егорян. Состязания признали одними из самых масштабных в этой категории в России. Участниками стали несколько сотен спортсменов со всей России.
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