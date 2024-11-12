Фехтовальщики из Воскресенска стали призерами областного первенства

Фехтовальщики из Воскресенска достойно представили городской округ на кадетском первенстве Московской области, которое проходило в Химках. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» на шпагах соревновались юноши и девушки до 18 лет.

Воскресенцы продемонстрировали блестящее мастерство владения шпагой и заняли призовые места. В личном первенстве среди 54 юношей отличные результаты показали воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию». Даниил Лукьяненко завоевал второе место, а Илья Лобыкин стал обладателем бронзовой медали.

Среди девушек Виктория Маркина также показала высокий уровень подготовки, завоевав бронзу в личном первенстве и став одной из лучших среди 77 участниц.

Стоит отметить, что Илья Лобыкин и Виктория Маркина продолжают свое спортивное развитие в училище олимпийского резерва № 2, что открывает перед ними новые перспективы и возможности для достижения высоких результатов на будущих соревнованиях.

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