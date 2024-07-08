Фехтовальщики из Одинцова победили на Спартакиаде учащихся России

Золотые награды получили Стефания Часовникова и Илья Ильичев, представлявшие Одинцовский городской округ.

«Сразу после этого Стефания Часовникова снова продемонстрировала свою индивидуальную силу, уже в составе команды Московской области. Одинцовские „мушкетеры“ вновь подтвердили свою высокую квалификацию на таких престижных соревнованиях», — отметил заместитель главы Одинцовского городского округа Евгений Серегин.

Турниры по фехтованию в рамках ХII летней Спартакиады учащихся России проходили с 3 по 7 июля в Орле. Участие в состязаниях приняли более 300 спортсменов из 33 регионов страны. Соревнования проводились в трех видах оружия — сабле, шпаге и рапире.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».