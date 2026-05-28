Фехтовальщики из Московской области завоевали 11 медалей на первенстве России

С 18 по 25 мая в Туле прошло первенство России по фехтованию, организованное в рамках федеральной программы «Спорт России». В спортивном комплексе «Новое поколение» встретились лучшие молодые спортсмены со всей страны, чтобы побороться за места в юниорской сборной.

По итогам соревнований представители Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Среди победительниц — команда шпажисток: Анастасия Забелина, Лилана Черчесова, Юлия Полозова и Ирина Селина, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта. Также золото в командном первенстве среди юниорок завоевали рапиристки Ирина Зорина, София Дзобаева, Стефания Часовникова и Маргарита Дзобаева.

В личных первенствах также были отмечены фехтовальщики из Подмосковья. Ирина Зорина стала лучшей в дисциплине «рапира», а Виктория Раменскова — в шпаге.

Серебряные медали в командном первенстве среди юниоров завоевали Михаил Казмин, Богдан Новак, Илья Лобыкин и Константин Бартенев. София Дзобаева и Михаил Казмин также стали серебряными призерами в личных первенствах.

Бронзовыми призерами национального первенства стали Милана Левчук, Анастасия Голубева, Мариам Курасбедиани, Милана Аллахвердиева в командном первенстве рапиристок. В личном зачете третье место заняла Стефания Часовникова. Также бронзовые медали завоевали Анастасия Забелина и Милена Сергеева.