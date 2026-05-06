Фехтовальщики из Лобни стали призерами первенства области

Со 2 по 3 мая в химкинском спорткомплексе «Новатор» прошло открытое первенство Московской области по фехтованию среди спортсменов до 15 лет. Воспитанники лобненской спортшколы «Академия спорта» выиграли золото и бронзу.

Евгений Сафонов занял первое место и вошел в сборную Московской области для участия в первенстве России. Вера Попенко выиграла бронзу.

«Поздравляем ребят с отличным выступлением, а также выражаем благодарность тренеру-преподавателю Денису Сидорову за подготовку спортсменов и поддержку на пути к результату», — отметили в «Академии спорта».

Спортивная школа «Академия спорта» находится в Лобне на улице Чехова, 3А. Отделение фехтования работает на бюджетной основе для детей с 8 лет. Для занятий оборудован специализированный зал с профессиональными дорожками и аппаратурой фиксации.