Фехтовальщики из Лобни победили на межрегиональном турнире

Воспитанники лобненской спортивной школы «Академия спорта» завоевали пять медалей на межрегиональных соревнованиях по фехтованию. Турнир прошел в Дубне 24–25 января.

На соревнования приехали спортсмены из Москвы, Московской области и Калуги. Спортивная школа из Лобни показала один из лучших результатов, пополнив копилку своих наград.

Первое место среди юношей 2013–2014 годов рождения занял Герман Щеглов. Среди самых юных девушек (2015 года рождения и младше) победила Мария Подплета.

Серебряными призерами стали Владислав Максимов в своей возрастной категории и Евгения Плакса. Бронзовую медаль завоевала Аделина Усманова.

«Подготовка к этим соревнованиям была интенсивной. Мы уделяли внимание технике и тактике, и результат наших воспитанников это подтвердил», — рассказал тренер Денис Сидоров.

В Лобне развитию спорта уделяется особое внимание. В городе работают бесплатные и коммерческие секции по разным направлениям, причем фехтование остается одним из самых востребованных видов.