Фехтовальщики из Химок стали призерами всероссийского турнира

Команда шпажисток «Химки-1» приняла участие во всероссийском турнире. На него приехали спортсменки от 15 до 18 лет из разных регионов страны.

Участниками соревнований стали 240 спортсменов со всей России. Химки на состязаниях представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

В итоге сборная из Химок стала бронзовым призером. При этом награды разыгрывали как в личном, так и в командном первенстве.

Третье место заняла сборная Подмосковья. В ее составе выступили Алена Квинт, София Лобанова, Александра Прокопенко и Кристина Макарова. Девушки сражались в младшей категории.

Напомним, что ранее в Химках состоялся областной турнир по фехтованию. Участниками стали 90 человек. В разных категориях спортсмены из Химок завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.