Фехтовальщик из Звенигорода выиграл серебро на Кубке мира среди кадетов

Подмосковный фехтовальщик Аркадий Кардава выиграл серебряную медаль на одном из этапов Кубка мира среди кадетов. Об успехе спортсмена сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Представитель училища олимпийского резерва № 2 в Звенигороде уверенно прошел все раунды турнира, который состоялся в Каире.

В групповом этапе Аркадий Кардава одержал четыре победы в шести боях. Сначала шпажист из Подмосковья взял верх над Ли Тинь Шином из Гонконга со счетом 15:13. Затем обыграл лидера группового этапа – китайского спортсмена Цзоу Цэньсюаня – с результатом 15:12.

Оформив выход в полуфинал, Аркадий справился с представителем Египта Юссефом Махрусом (15:10), гарантировав себе место на пьедестале почета.

В полуфинале он встретился с фехтовальщиком из Гонконга Энтони Хо Шин Фуном, и одержал победу с результатом 15:13.

Однако в финальном поединке удача была на стороне соперника. В решающем бою за золото Аркадий Кардава уступил греческому шпажисту Фотису Миносу со счетом 12:15.