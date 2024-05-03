Фехтовальщик из Воскресенска победил на Всероссийском турнире | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 18:58 Фехтовальщик из Воскресенска победил на Всероссийском турнире Медиасток.рф

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Всероссийский турнир «Окские клинки» памяти олимпийских чемпионов Германа Свешникова и Людмилы Шишовой состоялся в Дзержинске. Воспитанник воскресенской спортивной школы по фехтованию Лев Сдобников завоевал золотую медаль.

Спортсмен стал победителем турнира в личном первенстве, обыграв в решающем поединке Аркадия Кардаву из Химок со счетом 12:10. Третье место разделили еще один воспитанник нашей школы Артем Карпунин и спортсмен из Казани.

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