Фехтовальщик из Воскресенска победил на первенстве России в Уфе

Воспитанник воскресенской школы фехтования Артем Карпунин завоевал золотую медаль первенства России среди кадетов. Спортсмен выступал в составе сборной Московской области в командном турнире юношей.

Соревнования завершились в Уфе. В составе первой команды региона воскресенец поднялся на высшую ступень пьедестала почета, внеся значимый вклад в общую победу сборной Московской области.

Торжественная церемония награждения прошла с участием известных спортсменов. Медали вручали бронзовый призер Олимпийских игр Павел Муслимов, заслуженный тренер России Лира Грушина, а также старший тренер мужской сборной России по фехтованию на шпагах по резерву Сергей Ходос.

Федерация фехтования Московской области и спортивная общественность поздравляют Артема Карпунина и его наставников с этим ярким достижением. Спортсмену желают новых побед и успешного выступления на всероссийских соревнованиях.