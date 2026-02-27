Федор Конюхов расписался на флаге картинной галереи из Коломны

Знаменитый путешественник сделал памятную надпись на флаге картинной галереи «Дом Озерова» во время визита экспедиции на антарктическую станцию. Флаг доставила художница Наталья Груздова, с которой у музея многолетнее сотрудничество.

Команда, в которую входит Наталья Груздова, высадилась на острове Смоленск (Ливингстон) архипелага Южные Шетландские острова. Там с ноября прошлого года работает первая в истории одиночная сезонная станция в Антарктиде — российская полярная станция «Смоленская» под управлением Федора Конюхова.

Путешественник радушно принял экспедицию и провел для гостей экскурсию по станции. В ходе визита Федор Конюхов оставил памятную надпись на флаге коломенской галереи.

«Выражаем искреннюю благодарность Федору Филипповичу за внимание к нашему музею и Наталье Груздовой — за неоценимую помощь в реализации путешествий флага музея в отдаленные уголки нашей планеты. Это особенное событие для нас. Гордимся, что флаг „Дома Озерова“ стал частью этого грандиозного путешествия!» — рассказали в галерее.