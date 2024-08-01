Федор Фроловский из Подмосковья установил рекорд на чемпионате МЧС России

Первенство и чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту начались в Йошкар-Оле 31 июля. В первом виде программы — штурмовой лестнице — новый рекорд страны установил участник из Подмосковья.

В финальном забеге у юношей старшей возрастной группы победу одержал представитель Московской области Федор Фроловский. На высоту второго этажа он забрался за 10,06 секунды — это новое высшее достижение России.

После первого дня команды юношей и девушек Московской области, а также взрослых участников из Подмосковья занимают первые места.

Соревнования продлятся до 3 августа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».